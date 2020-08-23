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حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:14 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل لديه شخصية قيادية، كما أنه يحرص على مد من حوله بالطاقة الإيجابية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

 الوضع الفلكي يساعدك أن تقترب ممن تحب وقد تكتشف أمورا خافية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

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