السعودية: عودة كافة موظفي القطاع العام لمقار العمل 30 أغسطس

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه سيتم اعتبارا من الأحد 30 أغسطس الجاري، عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد سليمان الراجحي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "يوم الأحد 11 من محرم عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وأكد الوزير السعودي، على ضرروة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية؛ قائلاً: "لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها".

وكانت السعودية قد وضعت خطة للعودة التدريجية للموظفين والأنشطة الاقتصادية، في ظل الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجل 1184 إصابة جديدة بكورونا و39 حالة وفاة.