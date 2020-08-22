السعودية: عودة كافة موظفي القطاع العام لمقار العمل 30 أغسطس
المملكة تسجل 1184 إصابة جديدة بكورونا و39 حالة وفاة في 24 ساعة
كتب:
وكالات
04:48 م | السبت 22 أغسطس 2020
السعودية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه سيتم اعتبارا من الأحد 30 أغسطس الجاري، عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد سليمان الراجحي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "يوم الأحد 11 من محرم عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.
وأكد الوزير السعودي، على ضرروة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية؛ قائلاً: "لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها".
وكانت السعودية قد وضعت خطة للعودة التدريجية للموظفين والأنشطة الاقتصادية، في ظل الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجل 1184 إصابة جديدة بكورونا و39 حالة وفاة.