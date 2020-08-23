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حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:14 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف مع جميع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

 المريخ في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية واجتماعية ممتعة ويعدك بتبادل المشاعر والأفكار، فقط لا تتخطَّ الحدود.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

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