حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بتفكيره العميق قبل اتخاذ إي من الخطوات الجديدة في حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تجد نفسك مشتتا واليوم يجب أن ترتب أفكارك وأعمالك، وتأنّ ماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.