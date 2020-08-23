حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، مهما كلفه الأمر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العائلة.. لا تصر اليوم على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد وتجنب التحديات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.