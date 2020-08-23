مدينة جمصة بالدقهلية تردم برك ومستنقعات 15 مايو لاستغلالها كحدائق

تابع أحمد محمد عرفة، رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، ردم البرك والمستنقعات بتقسيم 15 مايو حفاظا على الصحة العامة والشكل الحضاري بتعليمات من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

حضر أعمال الردم كل من: هلال خضر مدير جهاز تقسيم 15 مايو، وحسن بهنس مسئول المتابعة الميدانية، وفريق العمل التنفيذي وذلك لاستغلال ما يصلح منها لحدائق عامه ومسطحات خضراء ومنتزهات وما يصلح منها أسواق عامه ومولات تجارية

واستقبلت المنطقة السيارات المحملة بمخلفات هدم البناء للمساعدة في ردم البرك والمستنقعات بتقسيم 15 مايو

وشدد أحمد محمد عرفة، رئيس المدينة، علي استمرار ردم البرك والمستنقعات طبقا لخطة العمل الموضوعة للانتهاء من كافه البرك والمستنقعات بتقسيم 15 مايو وللظهور بمظهر حضاري لائق.