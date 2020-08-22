المريمي: هناك تنسيق كامل بين برلمان ليبيا والجيش بشأن وقف إطلاق النار

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم، إن هناك تنسيقا كاملا بين البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح المريمي، في حديث خاص لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن ثوابت البرلمان الليبي في أي مفاوضات تتلخص في عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة "برقة وفزان وطرابلس"، وأن تكون هناك حكومة ليبية مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسي، كذلك خروج المليشيات التركية من ليبيا والمرتزقة الذين تم جلبهم بشكل كامل من الأراضي الليبية، على أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المريمي، أن مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية الأولى لأي مفاوضات في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية، خاصة البنك المركزي، وتلبية متطلبات المواطن الليبي في الغذاء والدواء والكهرباء، مشيرا إلى أن وثيقة القاهرة لا تختلف بالمجمل عن مخرجات مؤتمر برلين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، أمس الجمعة، وقف كل العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعيا إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".