الصحة الهندية تعلن شفاء 63 ألفا و631 شخصا من كورونا فى يوم واحد

ذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، أن 63 ألفا و631 شخصا تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال يوم واحد، مما رفع نسبة المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 74,69%.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي) الهندية - أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و222 ألفا و577 شخصا. مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ مليونين و975 ألفا و701 مصاب.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بكثافة في جميع أنحاء العالم.