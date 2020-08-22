غرق طفل أثناء لهوه في ترعة بسوهاج

لقي طفل عمره 3 سنوات مصرعه، إثر سقوطه أثناء اللهو داخل ترعة بنجع الجعران التابعة لمركز المراغة بسوهاج، واُنتشلت الجثة، ونُقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل بترعة ري المراغة بناحية نجع الجعران دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة غرق الطفل "منصور.ا"، 3 أعوام، ويقيم بذات الناحية، وجرى انتشال الجثة، وإيداعها بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وبسؤال عمه الذي يقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء لهو نجل شقيقه على حافة الترعة المجاورة لمنزله سقط بها، ما أدى لغرقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هي إسفكسيا الغرق، ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.