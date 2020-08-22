محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، بمدينة المنيا، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتي بدأت اليوم، بحضور محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وشملت جولة المحافظ لجان مدارس المنيا الحديثة الإعدادية بنات، والمنيا الرسمية للغات.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان ومحيطها، عقب كل امتحان، والبالغ عددها 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبًا وطالبة.