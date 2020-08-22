محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني
كتب:
اسلام فهمي
05:35 م | السبت 22 أغسطس 2020
امتحانات
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، بمدينة المنيا، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتي بدأت اليوم، بحضور محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وشملت جولة المحافظ لجان مدارس المنيا الحديثة الإعدادية بنات، والمنيا الرسمية للغات.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.
وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان ومحيطها، عقب كل امتحان، والبالغ عددها 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبًا وطالبة.