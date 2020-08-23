حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنه عنيد في تصرفاته، كما أنه كتوم، غامض، ويكره التعامل مع الشخصيات المتشائمة والسلبية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.