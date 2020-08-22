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التعليم العالي: تسجيل 15 ألف طالب رغباتهم دليل على معرفة هدفهم

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محمد عزالدين
06:23 م | السبت 22 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات انطلقت اليوم، لافتا إلى أنه أكثر من 15 ألف طالب سجلوا في موقع تنسيق الجامعات حتى هذه اللحظة.  

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن عدد طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى 30 ألف والشعبة الهندسية 16 ألف طالب والشعبة الأدبية 102 ألف طالب بإجمالي 149 ألف طالب سجل منهم 15 ألفا حتى الآن.

وأشار إلى أن أرقام المسجلين في اليوم الأول تدل على أن مراحل التنسيق تسير بسهولة ويسر وسعة استيعابية لشبكة الإنترنت، كما أنه يدل أن هؤلاء الطلاب يعرفون هدفهم وكليتهم بشكل واضح، ناصحا بالطلاب بالتريث والتمهل إذ أنه يمكن أن يغير رغباته في الفترة المسموحة.

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