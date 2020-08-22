إزالة تعديات بناء على أراضٍ زراعية في سمالوط بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط في المنيا حملة إزالة مكبرة، عباره عن بناء مخالف في المهد علي مساحة 180 م مربع بقريتي الوفاء 2 والعزيمة.

وجه محمد سيد، رئيس مدينة سمالوط، بالتصدي لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ووقف أعمال البناء.

وكان اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، قد وجّه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات والتصدى للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه بحصر الأبنية المخالفة وإنذار أصحابها بسرعة التقدم بطلبات التصالح ودفع مقدم الجدية منعا لتنفيذ قرارات الإزالة.

وقد حصرت الوحدات المحلية جميع المبانى المخالفة فى نطاق القري التابعة لها، وتم كتابة عبارة: هذا المنزل مخالف وعليه سرعة التقدم بطلب التصالح.