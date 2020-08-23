حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، فضلًا عن اتصافه بالعصبية الشديدة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتعلم كيف تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأقارب وشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.