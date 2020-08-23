حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله المثير من الحنان لأصدقائه والأشخاص المقربين منه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تخطط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.