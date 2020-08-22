بالطبلة والمزمار.. دمايطة يعلنون دعمهم للبلشي في إعادة الشيوخ

دشن عدد من شباب دمياط ائتلافا شبابيا لدعم أحمد البلشي مرشح حزب مستقبل وطن في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

واستقبل الأهالي البلشي بالطبلة والمزمار والألعاب النارية خلال جولاته الانتخابية، وأعلن العديد من أبناء مركزي كفر البطيخ وكفر سعد بمحافظة دمياط دعمهم له في جولة الإعادة كما قام أعضاء حزب مستقبل وطن بتغيير صورهم الرسمية على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لصورته الشخصية ورقمه الانتخابي ودعا الحزب أعضاءه إعلان الدعم التام والمطلق في الانتخابات.

وقام البلشي بجولات مكوكية سيرا على الأقدام بقرى دمياط كما أعلنت عائلات مراد دعمها له أما حمدي عبد المجيد شلبي عاشور مرشح حزب الحركة الوطنية والشهير بالعمدة والذي يحظى بشعبية بين أبناء مسقط رأسه قرية الركابية خاصة وأنه برلماني سابق فيعتمد على عزوته بمسقط رأسه كما أعلنت عائلة مهران دعمها له في جولة الإعادة.