"مؤسسة التجاري الدولي" تمول برنامج تعاون بين "عين شمس" و"GOSH" البريطانية

وقّع مستشفى جريت أورموند ستريت (جوش GOSH) التابع لمنظمة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS)، عقداً جديداً مع مستشفى جامعة عين شمس، يتم بموجبه إنشاء برنامج طموح مدته خمس سنوات بين جوش وعين شمس لتبادل الخبرات وتعزيز التطوير فى وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما فى ذلك العناية المركزة وأمراض الدم والأورام، من خلال برنامج تدريبى تعليمى سريرى شامل فى هذه المجالات، وذلك بتمويل من مؤسسة البنك التجارى الدولى.

كما سيتضمن البرنامج زيارة من مستشارى GOSH وغيرهم من المهنيين فى هذه التخصصات ومجموعة واسعة من التخصصات السريرية الأخرى لجامعة عين شمس، ما يسمح بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، كما ستوفر الشراكة فرصة للمراقبين الطبيين من عين شمس لزيارة GOSH فى لندن. ومن جانبه، قال نيراف باتيل، القائم بالأعمال فى السفارة البريطانية فى مصر: «نحن فخورون جداً بدعمنا لإنشاء هذه الشراكة فى مجال الرعاية الصحى، خاصة أن مستشفيى جريت أورموند ستريت وعين شمس من المؤسسات المتميزة، وهذا يزيد من تعميق التعاون الممتاز بين بلدينا، ويؤكد التزام المملكة المتحدة بالشراكة ودعم أجندة الرعاية الصحية للحكومة المصرية». ووقعت الاتفاقية نادية حسنى، أمين عام مؤسسة البنك التجارى الدولى، بحضور شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ودينا سليمان، مخطط البرامج، ولوجين الخالدى، مخطط البرامج بالمؤسسة. وشهد مراسم توقيع الاتفاقية كل من أ.د. أشرف عمر، عميد كلية الطب، وأ.د. أيمن صالح، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وأ.د. شهيرة سمير، مدير قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى ووكيل كلية الطب، وأ.د. مصطفى هدهد، مدير مستشفى الأطفال الجامعى، وأ.د. منى الجنزورى، أستاذ طب الأطفال، وأ.د. تامر عمارة، مدير مكتب العلاقات الدولية بكلية الطب، ود. شيرين فواز، المدرس بقسم الطب الطبيعى. كما حضرت هيلين جيمسون، مدير الشئون المالية، وكريستوفر روكينباخ، المدير التجارى مراسم توقيع التعاون عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مستشفى جريت أورموند ستريت GOSH البريطانية.