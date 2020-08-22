"إيكونوميست": الإمارات باتت قوة عالمية بفضل قوتها الناعمة

لم تعد دولة الإمارات قوة إقليمية فقط بل باتت قوة عالمية بفضل ما تمتلكه من قوة ناعمة مكنتها من التأثير سياسيًا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، وأصبحت الإمارات شريكًا دوليًا موثوقًا به، بحسب ما تضمنه مقالًا نُشر في مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وأشاد المقال، الذي استعرضته قناة "مداد نيوز" السعوية، بموقع "يوتيوب"، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورؤيته الاستراتيجية عبر إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والدفع نحو الاستقرار، فضلًا عن حرص الإمارات خلال السنوات الأخيرة على تشجيع ريادة الأعمال واعتماد أحدث التقنيات في القطاعين العام والخاص.

وفي وقت تعتبر فيه التكنولوجيا المالية محركاً رئيسياً للنمو غير النفطي في المستقبل، خططت دولة الإمارات لتطوير المدن الذكية، واستخدام تقنية بلوك تشين للمعاملات الحكومية، وتنفيذ مشاريع التكنولوجيا المالية الطموحة، وإطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة من بين الابتكارات الرئيسية الأخرى، التي تقودها التكنولوجيا.

وأشار التقرير، إلى أن معظم المشاريع تتركز في دبي التي تحوّلت إلى بالفعل مركزاً تكنولوجياً رائداً في المنطقة؛ حيث تعمل أكثر من 200 شركة في التكنولوجيا المالية في مقر مركز دبي المالي العالمي وهو ما يمثل أكثر من 50% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول التعاون.