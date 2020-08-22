هل تؤثر ألوان البيت على فاتورة الكهرباء؟

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الإرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض قيمة الفاتورة، منها ألوان المنزل.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الارشادات، وفقا لما أوضحته الشركة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تأثير ألوان المنزل على فاتورة الكهرباء

أوضحت الشركة القابضة للكهرباء أن ألوان المنزل لا تؤثر فقط على الجو العام للمنزل، ولكنها تؤثر بشكل فعال على خفض قيمة فاتورة الكهرباء، فكلما كانت الجدران فاتحة اللون، تترك انطباعا بوسع المكان وتكون الإضاءة أفضل جودة، كما يمكن الاستفادة من إضاءة الشمس من خلال فتح النوافذ وتلميع الزجاج.

فتح التكيف على درجة حرارة 25 مئوية يوفر في الكهرباء بنسبة من 6 إلى 8%.

ونصحت الشركة بعدم توصيل إضاءة النجفة على مفتاح واحد، بل توزيعها على أكثر من مفتاح مع استخدام لمبات ليد.

فصل فيشة التلفزيون والريسيفر من مصدر الكهرباء.

طريقة حساب فاتورة الكهرباء

الدخول على الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

قم باختيار نوع العداد سواء منزلي أو تجاري.

بعد ذلك قم بإدخال قراءة العداد الحالية، وقيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة.

يعرض لك الموقع كمية استهلاكك، ورقم الشريحة الحالية، وقيمة الاستهلاك ومقابل خدمة العملاء وإجمالي قيمة الفاتورة، علمًا بأنّ قيمة الفاتورة لا تشمل رسوم النظافة أو الدمغات أو الأقساط المتأخرة.