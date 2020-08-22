الكهرباء: تقسيط مديونيات الفواتير المتراكمة للتسهيل على المواطنين

تحدث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، عن تفاصيل تقسيط مديونية صغار المشتركين بدون فوائد، قائلا إن هذا التقسيط خاص حال وجود تراكمات أو متأخرات على صغار المشتركين، أو تأخر من قبل شركة الكهرباء للفواتير، سعيا للتسهيل على المواطنين والتفاعل معهم.

وأضاف "حمزة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك بعض المستحقين يسددون الفواتير بشكل دوري، ولكن إذا واجه أحد منهم مشكلة في التسديد يتم تقسيط المديونيات عن طريق التنسيق مع الشركة.

وأوضح أنه كان يوجد مشكلة في قراءة العدادات، وهناك كان يحدث بها تأخير أو عدم دقة بها، ما دفع الوزارة لإطلاق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة "شعاع"، لافتا إلى البرنامج الذي أقرته الوزارة والشركة القابضة.

وتابع: "يتطلب ذلك أخذ صورة للعداد، وتنتقل هذه الصورة مباشرة لمراكز جمع القراءات ولا يتدخل بها العنصر البشري وتكون دقيقة جدا"، مؤكدا أن عدد الشكاوى انخفض بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد.