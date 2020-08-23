غداً.. "المصارف العربية" يبحث سُبل دعم أسواق المال ببيروت

تستقبل العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذى يبحث سُبل دعم البورصات المتضررة من فيروس كورونا، والذى تستمر فعالياته خلال يومى 24 و25 أغسطس، تحت عنوان «دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال فى ظل جائحة كورونا». ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر ممثلو البورصات العربية والأوروبية، والمصارف، والبنوك المركزية العربية، وصندوق النقد الدولى وبمشاركة عربية وأوروبية وأمريكية، تجمعهم منصة واحدة للتحدث عن أسواق رأس المال. وأوضح وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى بيان له، أن هذا المؤتمر هو أول مشاركة وتعاون مع اتحاد البورصات العربية، وصندوق النقد الدولى (IMF) فى واشنطن، ومركز فرانكفورت المالى وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المصارف الأمريكية المراسلة أبرزها (Wells Fargo - JP Morgan Chase - MUFG - BNY Mellon)، فضلاً عن اتحاد أسواق رأس المال فى أوروبا ومركزها لندن، وذلك عبر التواصل المرئى. وتابع: «كما سيشارك فى أعمال المؤتمر بورصة مصر ممثلة برئيسها ورئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية محمد فريد صالح، وبورصة البحرين ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة، وبورصة السعودية (تداول) ممثلة برئيسها الشيخ خالد عبدالله الحصان.

ويسلّط هذا المؤتمر الضوء على واقع الأسواق المالية العربية، خاصة أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، وآليات التمويل طويل الأجل فى ظل أزمة كوفيد - 19، كما يهدف إلى التركيز على دور المصارف المركزية العربية فى تطوير وتفعيل أسواق رأس المال وتحفيز انخراط أكبر للشركات فيها.