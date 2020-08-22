مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي يحتضن 199 فيلما في كندا

يستعد مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي "ONIFF" لإطلاق دورته الأولى في كندا بمشاركة أكثر من 199 فيلماً، وذلك يوم 16 أكتوبر المقبل وعلى مدار عشرة أيام متتالية.

ويعود المهرجان الدولي ليفتح بابه لرواد المجال السينمائي في الداخل الكندي وعلى مستوى العالم وإعطاء الفرصة للأفلام المستقلة ومخرجيها وممثليها لعرض نتاجهم الفني على نطاق عالمي، وقرر القائمون على المهرجان هذا العام تقديم نسخة استثنائية بإطلاقه "أونلاين" لأول مرة، تماشيا مع الإجراءات التي فرضها تفشي فيروس كورونا في كندا والعالم وأدى لإغلاق المسارح دور السينما وصعوبة السفر والتنقل بين البلدان وفرض التباعد الاجتماعي.

ويحتضن مهرجان Ontario International Film Festival هذا العام 199 فيلما في كافة التصنفيات من أصل ما يزيد عن 511 فيلما تقدموا للمشاركة، من بينهم 27 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة العالمية و21 فيلما وثائقيا و69 فيلما قصيرا بجانب 20 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، في حين شهدت تصنيفات الأفلام الكندية مشاركة 5 أفلام طويلة و35 فيلما قصيرا و21 فيلما طلابيا، ويختتم المهرجان موسمه الأول يوم 25 أكتوبر.