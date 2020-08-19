معلومات عن كلوي تشاو نجمة مهرجان تورنتو

كلوي تشاو، مخرجة صينية، منتجة وكاتبة، سيجري تكريمها خلال الدورة المقبلة من مهرجان تورنتو السينمائي، والتي تحمل رقم 45، وتقام من 10 إلى 20 سبتمبر. ومن المقرر أن يجري تكريم النجمة كيت وينسليت، أنتوني هوبكنز، والمخرجة ميرا ناير أيضا.

وولدت كلوي، 31 مارس 1982 في الصين، وعرض فيلمها الطويل الأول، Songs My Brothers Taught Me عام 2015، لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي.

ونال فيلمها الطويل الثاني The Rider عام 2017، استحسان النقاد وحصل على العديد من الجوائز.

وقبل عام 2015، قدمت "كلوي" 4 أفلام قصيرة، أولها Post عام 2008، ثم The Atlas Mountains عام 2009، وبعدها أخرجت فيلم Daughters عام 2010، ثم الفيلم القصير Benachin عام 2011.

وانتهت "كلوي" من إخراج فيلم Nomadland، ويحكي عن امرأة في الستينيات من عمرها، تذهب في رحلة إلى غرب أمريكا.. ومن المقرر عرض الفيلم 26 سبتمبر العام الجاري.. بحسب موقع IMDB.

كما جرى الإعلان عن إخراجها فيلم The Eternals، والذي ستؤدي بطولته أنجلينا جولي، وسلمى حايك.. ومن المقرر عرضه في 21 فبراير 2021.

وترشحت "كلوي" لعدد من الجوائز عن الأفلام التي أخرجتها، وحصدت بعضها، بينها أفضل مخرج عن فيلم Songs My Brothers Taught Me المقدمة من مهرجان الفيلم الهندي الأمريكي عام 2015.

وحصدت جائزة أثينا الذهبية، من مهرجان أثينا السينمائي الدولي، عام 2017، عن إخراجها فيلم The Rider، وفي نفس العام حصدت جائزة C.I.C.A.E. من مهرجان كان السينمائي.

كما حصدت جائزة أفضل مخرج من مهرجان دبلن السينمائي الدولي، عام 2018 عن إخراجها فيلم The Rider، بالإضافة إلى عدد آخر من التكريمات والجوائز.

يذكر أن تورنتو السينمائي استقر على عرض الفيلم الوثائقي American Utopia في افتتاح الدورة الـ45، والفيلم من إخراج سبايك لي، ومدته ساعتان و15 دقيقة، ويوثّق عروض المغني والممثل والكاتب David Byrne.