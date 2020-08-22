انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في يومها الأول بالأقصر

أعلن عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في يومها الأول، حيث بدأت بمادة اللغة العربية، ولم ترصد غرفة عمليات المديرية أى شكاوى أو بلاغات بمحاولات للغش.

وأوضح عمران أنه تم تجهيز 7 لجان على مستوى المديريات التعليمية بالمحافظة لاستيعاب 95 طالبا وطالبة مقيدين، لأداء امتحان الدور الثاني للغة العربية للعام الدراسى 2019 2020، مشيرا إلى أنه تقدم لأداء الامتحان اليوم 72 طالبا وطالبة، بينما تغيب 23 طالبا وطالبة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، أن ذلك جاء في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مقار اللجان.