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عقار قصر النيل المنكوب ينتظر رأي "التنسيق الحضاري"

كتب:

وائل فايز
08:02 م | السبت 22 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

كشفت مصادر أن العقار المنهار بشارع قصر النيل وسط القاهرة بنطاق حي عابدين السبت الماضي مازال الدور الأرضي به قائما ولم يتم المساس به نظرا لكون العقار مسجل طراز معماري، وفي انتظار رأي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإبداء رأيه سواء بالإبقاء على ما تبقى من العقار المنهار أو إزالته حتى سطح الأرض.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن العقار المنهار كان مكونا من أرضي وأربعة طوابق ولم يتضح سبب حدوث تشققات وتصدع في الأدوار العليا للعقار، مشيرة إلى ان العقارين المجاورين للمبنى المنهار تم إخلائهم جزئيا وبشكل مؤقت نظرا لوجود تسريبات مياه أسفل العقار المنهار وتم قطع المياة وجار التعامل معها حتى لاتضر أساسات العقارات المجاورة خاصة أنها مبان قديمة عبارة عن حوائط حاملة.

وأشارت المصادر إلى أن الحالة الإنشائية جيدة للعقارات الموجودة بمحيط العقار المنهار وذلك بعد معاينتها بواسطة لجنة هندسية شكلها محافظ القاهرة لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

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