خالد عكاشة: وقف إطلاق النار في ليبيا بداية لانتهاء الفوضى المسلحة

أشاد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، معتبرًا ذلك بداية لانتهاء مظاهر الفوضى المسلحة، وتكوين مؤسسات ليبية، مع إلزام القوى المسلحة الممثلة في الميليشيات الإرهابية أن تكون خارج المشهد تمامًا.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، التي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه بعد صدور بيانات وقف إطلاق النار في ليبيا فإن هناك انحيازًا للخيار السياسي، والدخول في عمليات سياسية توفر الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي.

وذكر أن مصر تشعر بقدر من التفاؤل، لأن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بناء على مبادرة إعلان القاهرة، وهو الخيار الذي تنحاز إليه مصر، حتى يتم بناء الدولة الليبية، من أجل عودة القرار الليبي إلى الليبيين وإصدار دستور جديد.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن ليبيا تنتظرها فترة تحتاج إلى صدق النوايا، وستكون انتقالية، ويجب إدارتها بكل أشكال النزاهة السياسية من جميع الأطراف، مطالبًا الشعب الليبي باستثمار حالة التركيز الدولي على ليبيا، من أجل إعادة استقرار الدولة الليبية.

وبخصوص إدارة العوائد النفطية لصالح الشعب الليبي، قال إن هذا أمر مهم للغاية، لا سيما أنه يجري الإنفاق من هذه العوائد في مسارات لا تخدم ليبيا، منها على المليشيات والمرتزقة والكيانات غير الشرعية.

وأكد خالد عكاشة، أن مصر لديها من الجاهزية لمواجهة أي تحرك يجهض عملية وقف إطلاق النار، أو الانتقال السلمي.