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خالد عكاشة: اعتراف تركيا بدور مصر في ليبيا يؤكد نجاح "إعلان القاهرة"

كتب:

محمد عزالدين
06:03 م | السبت 22 أغسطس 2020
العميد خالد عكاشة

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن الترحيب الكبير المصاحب لإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي أعلنته حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، يؤكد أن إعلان القاهرة كان في قلب هذا التحرك.

وأضاف "عكاشة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مصر كانت تنادي بحل الأزمة الليبية بجمع الفرقاء، ونبذ كل أشكال المراهنة على الميليشيات والمرتزقة والقوة الأجنبية داخل ليبيا والعودة للتوافق الليبي الليبي.

وأشار إلى أنه منذ 2014 والدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة ومؤثرة جدًا، وتنخرط في كل الجهود التي كانت تستهدف العودة بالدولة الليبية لحالة الاستقرار والدولة المتكاملة ذات المؤسسات، لافتًا إلى أن اعتراف الرئاسة التركية بدور مصر يؤكد نجاح "إعلان القاهرة" في حل الأزمة الليبية.

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