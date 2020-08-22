وزير التعليم العالي: وجود أماكن بـ"هندسة" لطلاب المرحلة الثانية وارد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى لمراحل التنسيق، اختلفت نسبيا عن العام الماضي، بزيادة ربع درجة لشعبة علمي علوم، لكن بالنسبة للشعبة الأدبية، أقل عن العام الماضي نسبيا، والشعبة الهندسية في معدلاتها الطبيعية.

وأضاف "عبدالغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه وفقا لما يشهده التنسيق كل عام، فمن الممكن أن يكون هناك أماكن متاحة للطلاب في المرحلة الثانية في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، بينما كليات الطب والإعلام والألسن وسياسة واقتصاد، تنتهي في الغالب بالمرحلة الأولى.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.