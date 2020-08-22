التعليم العالي: 3 آلاف طالب سجلوا بموقع تنسيق الجامعات الأهلية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الأهلية انطلقت اليوم، لافتًا إلى أن هناك 3 جامعات أهلية هي "العلمين"، و"الجلالة" و"الملك سلمان" بفروعها الثلاثة.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن عدد الطلاب المسجلين في موقع التنسيق 4 آلاف طالب حتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أن التسجيل متاح حتى يوم 30 أغسطس.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت أن مصروفات السكن والانتقالات والخدمات الأخرى غير مشمولة في المصروفات الدراسية المعلنة لكل مجال أكاديمي، بالكليات والبرامج بالجامعات الأهلية الجديدة.

وأضافت الوزارة، أن التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب بالجامعات المصرية الأهلية، وعلى الطلاب المؤمن عليهم بالفعل تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، المصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية الثلاث، والمقرر أن تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2020ـ 2021.

وحددت الوزارة مجال الطب بـ150 ألف جنيه، وطب الأسنان بـ97 ألفًا، والصيدلة بـ85 ألفًا، والعلاج الطبيعي بـ63 ألفًا، والهندسة بـ69 ألف جنيه.