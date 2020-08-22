"الشؤون الإسلامية": السيسي يهتم بتجديد الخطاب الديني بشكل مباشر

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك عددا من الرسائل التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بوزير الأوقاف، وهناك اهتمام بالغ من القيادة السياسية، بأهمية تلك الرسالة بذلك التوقيت، وأهم ما في الأمر، هو متابعه الرئيس بنفسه لتجديد الخطاب الديني.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال، المذاع على فضائية "DMC"، أن مصر تعبر عن رسائل المحبة والسلام، مقارنة بجماعات التطرف التي تنشر الظلام والفكر المتشدد المناهض للدول.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بمتابعة وحسن إدارة ملف الأموال الخاص بالوزارة، والعمل على تنميته، حيث إنها المرة الأولى التي ستسترد فيها الوزارة أموال الوقف المغتصبة، وتم تشكيل لجنة رئاسية خاصة، تتبنى ذلك الملف لإعادة المال وتطويره.

وأكد أن الوزارة لها استراتيجية بإضافة محتوى رقمي ديني عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمواجهة التطرف الديني، الأمر الذي سيعبر عن الدين الإسلامي، وتم تحويل الخطاب الديني من خطاب قديم لآخر تفاعلي مع المواطنين، ويشهد تفاعل كبير من المواطنين على المحتويات التي تطرحها الوزارة.

وعن عودة صلاة الجمعة مرة أخرى بالمساجد، أشار إلى أن ذلك سيتم عبر اتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، وأكدت تجربة الـ5 أسابيع السابقة من فتح المساجد، على اهتمام المصلين باتخاذ إجراءاتهم الاحترازية أثناء الصلاة: "وقت الخطبة سيبدأ من وقت قرآن الأذاعة، وينتهي بعد 10 دقائق".

وتابع: "لو لم يلتزم المصلون أثناء أدائهم لصلاة الجمعة بالتباعد أو ارتداء الكمامة أو جلب مصلياتهم الخاصة، سيتم إغلاق المسجد بشكل كلي أو جزئي، والضابط الرئيسي حرص المصلين على عدم غلق المساجد في صلوات الجمعة".