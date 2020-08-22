نوال الزغبي: اشتقت للبنان الأخضر وجباله البيضاء

أبدت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، حزنها على الحال الذي وصلت إليه بلادها بعد تفجيرات مرفأ لبنان.

وكتبت نوال عبر "تويتر" قائلة، "يوم بعد يوم عم حس هالبلد عّم ببطل يشبهني.. الناس اللي فيه بطلّو يشبهوا بعض.. اشتقت للبنان الحقيقي اللي كان محط أنظار العالم كله.. اشتقت للبنان الاخضر وجباله البيضا، والعلم اللي برفرف وبيجمع تحتو كل ولادو.. اشتقنا نفتخر ببلدنا".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي، والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.