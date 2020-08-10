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نوال الزغبي للحكومة اللبنانية: الظلم إبادة شعب

كتب:

ياسمين محمود
04:18 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
نوال الزغبي

نوال الزغبي

أعلنت المطربة نوال الزغبي غضبها من الحكومة اللبنانية بعد تفجيرات لبنان التي راح ضحيتها العشرات، ما أدى إلى غضب الشعب اللبناني وتنظيم مظاهرات.

وعلقت الزغبي قائلة: "الظلم اللي عم بيصير في ⁧‫لبنان ‬⁩بيتسمى إبادة شعب".

نوال كان لديها خطط فنية كثيرة الفترة المقبلة، حيث أعدت عددا من الأغاني السنجل لطرحها تباعا ولكن تم تأجيل كل هذا بسبب أحداث لبنان.

ووقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

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