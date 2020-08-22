مختار نوح: التجارة بالإسلام السياسي في طريقها نحو "البوار"

قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، مختار نوح، إن التجارة بالإسلام السياسي في طريقها نحو "البوار والبضاعة بتاعتها مش عليها إقبال"، لافتا إلى أن أصحاب هذه التجارة يحاولون "نعنشتها" بالمستغرب من الأحكام الفقهية وإيجاد أحكام فقهية غريبة، ومضطر أن يلفت النظر من جديد، نوع من أنواع الترويج مرة أخرى ولكن بمنحنى منخفض.

وأضاف "نوح" خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن كل الأحزاب المتواجدة في الشارع تتمسح في الرداء الديني، "دلوقتي كشفت نفسها بالجري وراء مطامع السياسيات، والتضحية بالثواب اللي عندها في سبيل الحصول على ربح مادي، ودي مسألة معروفة لديهم".

وتابع: "في يوم من الأيام الشيخ اللي بياخد 50 جنيه في العزاء السلفيين بيقولوا عليه رجل ضال، ويحرموا الـ50 جنيه، وكانوا يقولون أنه لا يجوز أخذ المال مقابل قراءة القرآن، ومع الأيام خدوا المال مقابل كل شيء".