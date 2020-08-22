رئيس التحرير

محمود مسلم

مختار نوح: التجارة بالإسلام السياسي في طريقها نحو "البوار"

كتب:

محمد عزالدين
10:30 م | السبت 22 أغسطس 2020
المفكر مختار نوح

المفكر مختار نوح

قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، مختار نوح، إن التجارة بالإسلام السياسي في طريقها نحو "البوار والبضاعة بتاعتها مش عليها إقبال"، لافتا إلى أن أصحاب هذه التجارة يحاولون "نعنشتها" بالمستغرب من الأحكام الفقهية وإيجاد أحكام فقهية غريبة، ومضطر أن يلفت النظر من جديد، نوع من أنواع الترويج مرة أخرى ولكن بمنحنى منخفض.

وأضاف "نوح" خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن كل الأحزاب المتواجدة في الشارع تتمسح في الرداء الديني، "دلوقتي كشفت نفسها بالجري وراء مطامع السياسيات، والتضحية بالثواب اللي عندها في سبيل الحصول على ربح مادي، ودي مسألة معروفة لديهم".    

وتابع: "في يوم من الأيام الشيخ اللي بياخد 50 جنيه في العزاء السلفيين بيقولوا عليه رجل ضال، ويحرموا الـ50 جنيه، وكانوا يقولون أنه لا يجوز أخذ المال مقابل قراءة القرآن، ومع الأيام خدوا المال مقابل كل شيء".

اقرأ المزيد:

"دراسات الإسلام السياسي": الإخوان لم تفكر طوال 80 عاما كيف تحكم

التجمع: ننسق مع جميع الأحزاب عدا تيارات الإسلام السياسي

حلمي النمنم: الإسلام السياسي هو الطابور الخامس لكل القوى الاستعمارية

التجمع: جماعات الإسلام السياسي تتظاهر بالورع رغم فساد باطنها

الإفتاء: جماعات الإسلام السياسي تختزل الدين في الجماعة الإرهابية

منير أديب: قطر تقدم الدعم المالي اللامتناهي لحركات الإسلام السياسي

أزهريون وخبراء: "الاختيار" شرح خريطة الإسلام السياسي للمواطن العادي