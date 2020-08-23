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محمود مسلم

محمود مسلم: الأكاديمية الوطنية تؤهل الشباب سياسيا وإداريا بشكل علمي

كتب:

محمد متولي
12:13 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
الكاتب الصحفي محمود مسلم

الكاتب الصحفي محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الأكاديمية الوطنية للشباب، تسعى لتدريب الشباب بشكل علمي وإداري وسياسي، مشددا على أهمية وجود قيادات تنفيذيين في أجهزة الدولة، على قدر كاف من الوعي السياسي.

وأضاف "مسلم"، خلال حضوره بالأكاديمية الوطنية للتدريب، لإجراء مقابلات لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، والمذاع ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، المذاع على فضائية "DMC"، أنه يجب على كل القياديين التنفيذيين أن يكون لديهم وعيا سياسيا، ووعيا بالمخاطر التي تمر بها مصر، مهما كان تفوقه المهني أو الفني، موضحا أن الشباب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية الوطنية، من خيرة شباب الوطن، وهم من سيقودوا مصر في المستقبل.

وأكد أن الأكاديمية، مهتمة بالاستثمار في الشباب والعقول، وهو عمل نتائجه بعيدة، لكنه مبشر بأن مستقبل مصر سيكون واعدا بهؤلاء الشباب.

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