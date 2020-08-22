"متواليات" يوسف زيدان.. برنامج جديد على "الغد" ابتداء من 6 سبتمبر

أعلن الدكتور يوسف زيدان، عن موعد انطلاق برنامجه الجديد على قناة الغد بعنوان "متواليات"، وذلك ابتداء من يوم 6 سبتمبر المقبل.ونشر "زيدان" صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها: لقطة عابرة أثناء تصوير حلقات " المتواليات" التي ستُذاع مساء كل أحد، على قناة الغد، ابتداءً من يوم 6 الشهر المقبل.

.يشار إلى أن يوسف زيدان، مفكر وروائي مصري، حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، وصدر له حتى الآن أكثر من 70 كتابًا.نالت أعماله جوائز دولية عديدة: جائزة "عبد الحميد شومان" للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.ونالت روايته الأشهر "عزازيل" عدة جوائز عالمية: جائزة البوكر العربية (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).أصدرت له دار الشروق عددًا من المؤلفات والأعمال الإبداعية، منها رواياته: ظل الأفعى، عزازيل، النبطي، محال، جونتنامو، نور، فردقان، وتتصدر رواياته قائمة الكتب الأعلى مبيعًا منذ صدورها، وحتى الآن.