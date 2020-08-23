متحدث الكهرباء: السماح بتقسيط مديونية المواطنين على 24 شهرا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة ستسمح بتقسيط المديونية على 24 شهرا دون فوائد لمحدودي الدخل وفق شقين، الأول هو السعي والاهتمام بدقة الفاتورة وأن تكون بناء على صورة للعداد لدقة حساب الاستهلاك، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين للسداد خاصة لوجود الكثير من المتآخرات.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تراكم فواتير الكهرباء يزيد من أعباء كافة المواطنين، حتى رأت الوزارة تقسيط تلك التأخيرات للمديونيات على مدار 24 شهر: "كل التسهيلات موجودة لسداد تلك المديونيات"، موضحا أن التقسيط سيكون لصغار المشاركين أو المشاركين العاديين حيث سيتم دفع جزء ومن ثم يبدأ في تقسيط تلك المديونيات.

وأكد أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدقة حساب الاستهلاك والفاتورة ترجمه برنامج القراءة الموحد والذي يؤكد وجود صورة للعداد لتوثيق قراءة العداد، مشيرا إلى أن الشركة التي تقوم بقراءة العداد أصدرت تطبيق من خلاله يقوم المواطن بإرسال الصورة بنفسه بشكل مبسط، وأسلوب أخذ صورة من العداد هو الأساس لأي حساب للفاتورة تؤكد استهلاك المواطن للكهرباء بشكل صحيح.

وتابع: "فيه إقبال كبير في موضوع التطبيق، وعلشان الناس تطمن أي قارئ حاليا بقي ياخد صورة ولا يتم احتساب القراءة بناء على ما كتبه القارئ".

وفند: "احنا وصلنا 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع ويتبقي 28 مليون مشترك، وهناك خطة لإحلال العدادات القديمة للعدادات بالكارت، وهناك إقبال على عدادات الكارت لأنها بتدي ميزات كتيرة جدا، ونأمل في خلال 6 سنوات بالنجاح في ذلك".