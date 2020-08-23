القاهرة للدراسات: أزمة كورونا اختبار حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أزمة كورونا كانت اختبار حقيقي للاصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر منذ بداية عام 2016 بدعم فني ومالي من قبل صندوق النقد الدولي واستمر لمدة 3 سنوات، وما كان لمصر لتقف وتصمد في مواجهة فيروس كورونا دون وجود سياسات إصلاحية استطاعت مصر منها أن يكون هناك وفره مالية.

وأضاف "السيد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية أية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة قامت بدعم محدودي الدهل والشركات والمصانع المختلفة ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا ورفع الكثير عن كاهل المواطنين، موضحا أن مبادرة الدولة المتمثلة في مبادرة البنك المركزي وما قدمته للشركات والمصانع والشركات السياحية وخدمات الطيران ساعدت على عدم رفد العاملين لديها لم يكن دون حدوث إصلاحات اقتصادية حقيقية.

وأكد أن تاثر السلبي الذي طال الدول تسبب في إعادة عدد كبير من المواطنين المصريين العاملين لديهم، وأعادتهم مصر وقامت بإطلاق مبادرة "نورت مصر" لوضع قاعده بيانات شامله بها الوضع المالي للمواطنين وإمكانياتهم الوظيفية والمؤهلات التعليمية، ومن ثم سيتسم فتح أفاق أفضل لتلك الأعداد العائدة إلى مصر، مشيرا إلى أن الدولة عملت على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهؤلاء العائدين من الدول العربية، وبعضهم لديهم القدرة على إنشاء مشروعات بدعم حكومي مالي وبدراسات متخصصه.

وتابع: "مصر قامت بعدد ضخم من المشروعات ساعدت في توفير فرص عمل للشباب وانخفاض معدلات البطالة في مصر، والتي كانت في عام 2015 بحدود الـ14.5%، وباتت حاليا نسبتها 8.5%، ما يعني وجود توفير فرص عمل لـ5 مليون مواطن".