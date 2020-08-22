مختار نوح: السوشيال ميديا سلاح أمام المواقع المستأجرة

قال الكاتب مختار نوح، إن السوشيال ميديا أصبحت سلاح أمام المواقع الإلكترونية المستأجرة، ثم أصبحت تواجه بالمنطق، ويظهر بها أدباء ومفكرين وإعلاميين، "بدأت أحس أنها خطر على الأعداء، مكانوش عاملين حسابهم، لأنهم كانوا متعودين على السوشيال ميديا المستأجرة، فكانت تديك إيحاء بأن الواقع رافض، وأصبحت المواقف تطوعية قدرت أنه تقهر المواقف المستأجرة".

وأضاف "نوح"، خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن الجماعات الدينية، تعيد النظر حول السوشيال ميديا، مثل موقع "رصد" الذي فشل وانقسم، بينما سوشيال ميديا الشارع أصبحت مؤثرة للغاية، لافتا إلى أن الدعم المالي للمواقع والحسابات المستأجرة تتلقى أموالا طائلة.

وأشار إلى أن هناك فئات تتواصل مع الكيانات الخارجية لمخاطبة الداخل في مصر، حيث يوجد فئة "اللقطة الواحدة"، حيث يصور شيء مرة واحدة، ثم يختفي مقابل الأجر، كما أن هناك فئة أخرى وهي الصفحات والمواقع المستأجرة، وتأخذ راتب مقابل دعم كتابة تعليقات واحدة.