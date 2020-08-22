مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في أسوان

لقي شخصان مصرعهما، أمس، أسفل عجلات القطار في حادثين مختلفين، أحدهما بمركز كوم أمبو والآخر بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث سقوط شخص في العقد الخامس من عمره تحت عجلات القطار أثناء مروره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية السلسلة بمركز كوم أمبو، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة بكوم أمبو، وجرى إخطار النيابة لتولى التحقيق.

كما وقع الحادث الثاني، بقرية خور الزق بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، عندما حاول أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد، ولم يلاحظ عبور القطار في نفس التوقيت ولفظ أنفاسه في الحال.

وجرى إخطار النيابة لتولي التحقيق، واتخذ مركز شرطة إدفو الإجراءات القانونية اللازمة.