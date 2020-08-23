"المصري للفكر": القاهرة لعبت دورا أساسيا لوقف إطلاق النار في ليبيا

قال محمد عليبة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التطورات في الشأن الليبي خلال الـ24 ساعة الماضية جاء كنقلة نوعية والخضوع لإرادة الأطراف المتناحرة تجاه حل الأزمة الليبية، وكانت نقطة بداية حقيقية لحل الأزمة الليبية.

وأضاف "عليبة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر" والذي تقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه كان هناك الكثير من المناشدات لوقف إطلاق النار، ولعبت مصر دورا رئيسيا لوقف إطلاق النار، حيث نص أول كلمة من إعلان القاهرة ضرورة وقف إطلاق النار وهو ما استجابت له الأطراف الليبية، موضحا أن القاهرة تقف خلف الأشقاء الليبيين حتى الوصول إلى سلام حقيقي وداخلي على الأراضي الليبية، كما سيتم تشكيل خارطة طريق، وستكون التفاصيل ذات تباين في الآراء، وهي ليست بالأزمة ولكن هناك مسار سياسي حقيقي بليبيا.

وأكد أن وجود حكومة انتقالية فهو ما ألخص إليه مسار جينيف السياسي لحل الأزمة هناك، بينما يعد إعلان القاهرة ركيزة أساسية لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية هي من ستقوم بإدارة الأمور في ليبيا حيث ستكون مدينة "سرت" هي عاصمة انتقالية خلال تلك الفترة المؤقتة حتى لا يكون هناك انحياز للدول الغربية.