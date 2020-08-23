المنتخب المصري لكرة اليد يستعد لبطولة العالم من تحت الماء بالغردقة

أجرى منتخب مصر الأول لكرة اليد تدريبات شاقة بمعسكره المغلق بالمنتجع السياحي الرياضي بمدينة الغردقة استعدادا لبطولة كأس العالم والتي ستقام في مصر في شهر يناير 2021.

شمل المعسكر زيارة ترفيهية لشاطئ منتجع سياحى بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة والذي استضاف الحفل الرائع لاختيار أفضل لاعبى أفريقيا فى يناير الماضى بحضور مشاهير وأساطير كرة القدم العالمية والأفريقية.

أجرى اللاعبون فقرة ترفيهية على الشاطئ شملت سنوركل وغطس، وارتدوا ملابس الغوص وغطس بعضهم تحت الماء في يوم ترفيهي بعد أداء تدريبات شاقة بالمعسكر المغلق والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع بمدينة الغردقة.

وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسباني إعجابهم الشديد بفقرات اليوم الترفيهى كما أشادوا بالمنتجع و الشاطئ المذهل والآنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج ..

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت الغردقة يوم السبت الماضى وسط إجراءات احترازية مشددة من إدارة المنتجع، حيث تم قياس درجة الحرارة وتعقيم البعثة بالكامل قبل دخول فندق الإقامة، فضلاً عن تعقيم الغرف و ملاعب التدريب يوميا.

وأكد محمد عيد احد مسؤولي المنتجع والمنسق معسكر المنتخب بالغردقة على المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا، أشاد باستعدادات وإمكانات المنتجع، من توفير كل الإجراءات الاحترازية وتخصيص مطعم خاص للبعثة، وتوفير كل سبل الراحة والنجاح لمعسكر المنتخب الأول.