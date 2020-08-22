جمارك مطار الغردقة تضبط سلاح ناري ومنشطات جنسية وأقراص مخدرة وحشيش

أحبطت جمارك مطار الغردقة برئاسة، سلطان صالح مدير الجمرك، محاولة تهريب سلاح ناري وعدد من حقن المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة ولفافة حشيش بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر المصرى رقم 394 لسنة 1954م وتعديلاته ، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران خطوط شركة بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا إشتبه، عمر عبد الله رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب فرنسى نظرا لإرتباكه الشديد .

وتم تمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد جمال فتلاحظ وجود مواد معتمة وتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من السادة محمود فتحى وبسام محمد ومحمد حداد بحضور عبد المحسن الشعينى رئيس قسم الامن الجمركى فتبين وجود 400 قرص ترامادول المخدر و 80 حقنة منشطات جنسيه ولفة بوزن 200 جرام من مخدر الحشيش وطلقة ذخيرة فارغة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية .

قرر محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وتسليمها لإدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة للعرض على النيابة العامة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .