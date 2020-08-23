تعرف على مواعيد التقديم وشروط المشاركة بمسابقة "عقول مستنيرة"

ما زالت الفرصة متاحة أمام الشباب في الأعمار من 10 إلى 17 سنة للمشاركة في مسابقة «عقول مستنيرة» التي تنظمها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من يوليو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وتتضمن المسابقة تقديم أعمال في مجالات البحث العلمي والابتكارات، حيث تأتي في إطار البرامج والأنشطة العلمية والثقافية بالخطة الإستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى تشجيع الطلائع على القراءة والاطلاع، والبحث في الموضوعات العلمية ذات الأهمية في حياتنا اليومية، وتنمية ملكة الابتكار والاختراع لديهم، والمساهمة في إيجاد جيل من المبتكرين الصغار.

مجالات المسابقة :

- المجال الأول:

للمرحلة السنية من 10 الى 13 سنة ويتضمن المشاركة بموضوعات عن ( أجهزة التنفس الصناعى - أنواع الطاقة المتجددة وأهم الأنواع التى تناسب المناخ المصرى - طرق ترشيد المياه وإعادة تدويرها - أهم مصادر تلوث الهواء وكيفية الحد منها وطرق علاجها - أهم مصادر تلوث مياه النيل وطرق التخلص منها).

المجال الثاني :

للمرحلة السنية من 14 إلى 17 عاما ويتضمن موضوعات (إعداد تصميم لدراسة جدوى لمشروع من مجالات التسابق السابقة مع تحديد العناصر الأساسية (اسم المشروع - أهمية المشروع - ماهية المشروع - القيمة المضافة للمشروع - تحديد الفجوة في المجتمع التى لم تغطها المشروعات الموجودة).

وتتضمن المسابقة بعض الشروط أهمها :

-وضع الدراسة التنفيذية (فريق العمل)

-الدراسة التسويقية (تحليل السوق)

-الدراسة الفنية (التحليل الفنى)

-الدراسة المالية (التحليل المالى)

-دراسة الجدوى الاجتماعية.

-تحديد خطة التنفيذ.

ترسل الاعمال حتى يوم 5 سبتمبر المقبل على اللينك التالي :

http://www.emys.gov.eg/youth/scientific_comp