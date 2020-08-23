نجوم جمعوا بين "البيزنس" والفن.. آخرهم "مطعم بيومي فؤاد"

افتتح الفنان بيومي فؤاد مطعما في منطقة السادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من الوسط الفني منهم حمدي المرغني ومحمد أنور ومصطفى خاطر وعلاء مرسي وأكرم حسني.

ونشر فؤاد صورة عبر حسابه على تويتر تجمع الفنانين الذين حضروا الافتتاح وعلق قائلا "شكر خاص للفنانين اللي شرفوني افتتاح مطعمي الجديد".

ولم يكن بيومي فؤاد هو أول فنان يفتتح مشروع مطعم الفترة الحالية فقد افتتحت مؤخرا الفنانه راندا البحيري مطعمها الجديد في منطقة الاسكندرية والذي يحمل اسم "برنسيس".

الفنان مصطفي درويش أحد أبطال مسلسل "100 وش" يملك مطعم يحمل اسم "روقة" وقد خصص درويش بعد شفائه من مرض كورونا وجبات للفقراء من المطعم مجانا.

المطرب الشعبي سعد الصغير افتتح مؤخرا مطعما لنجله مع بداية 2020 في منطقة الدقي وقد حضر الافتتاح عدد من مطربي الأغنية الشعبية.

ولم يقتصر افتتاح المطاعم على هؤلاء النجوم فقد سبقهم أسماء عديدة منهم الفنان هاني شاكر والذي يمتلك مطعما يحمل اسم أحد أغانيه "علي الضحكاية" في منطقة المهندسين.

وأيضا الفنان عمرو يوسف والذي يمتلك مطعما في منطقة المعادي وخالد سليم في منطقة المهندسين وأحمد زاهر وزوجته الذين يمتلكون مطعما في الشيخ زايد.