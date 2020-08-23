نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مكتب التنسيق

تفقد الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، مقار مكتب التنسيق للاطمئنان على جاهزية مكاتب الجامعة وتسخير كافة إمكانياتها من أجل التيسير على الطلاب.

وبدأت جولة نائب رئيس الجامعة، بمقر المدينة الجامعية بقطاع (أ)، بحضور"عرفة أبو العلا" مدير عام قطاع المدن الجامعية والدكتور محمد بدر مدير قطاع المدينة الجامعية طلاب.

وأوضح غريب أن المقر يضم معملين للحاسب الآلي أحدهما مزود بنحو 25 جهاز كمبيوتر إلى جانب تجهيز معمل آخر احتياطياً في الطابق الثاني من المبنى نفسه مجهز بنحو 20 جهاز آلي.

وأوضح "غريب" أن مقر الجامعة القديمة يضم كذلك معملين معملين حاسب آلي بسعة 45 جهازا، مزودة بكافة الإمكانيات اللازمة للتسهيل على الطلاب عملية التسجيل سواء نقاط الإنترنت أو الطابعات أو مساعدة الفنيين المختصين.