رئيس التحرير

محمود مسلم

صور.. جامعة أسيوط تواصل اختبارات القدرات

كتب:

سعاد أحمد
11:57 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
جانب من الإختبارات

جانب من الإختبارات

تواصل جامعة أسيوط أعمال اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق  بكليات الفنون الجميلة والتربية النوعية والتربية الرياضية بالجامعة، للعام الجامعي 2020 – 2021.

يأتي ذلك في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء الاختبارات.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيس لجنة متابعة الاختبارات،  أن اللجنة تتولى متابعة تنفيذ اختبارات القدرات داخل الكليات الثلاث طبقاً للخطة الموضوعة لها، ورصد المعوقات التي قد تطرأ خلال الاختبارات ووضع حلول الملائمة لها.

 

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة أسيوط ينضم للجنة تحويل طلاب كليات الصيدلة وطب الأسنان للبشري

ختام دورة إعداد المعلم الجامعي في جامعة أسيوط

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بـ"التربية النوعية"

جامعة أسيوط تواصل اختبارات القدرات وسط إجراءات احترازية