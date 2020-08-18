صور.. جامعة أسيوط تواصل اختبارات القدرات

تواصل جامعة أسيوط أعمال اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة والتربية النوعية والتربية الرياضية بالجامعة، للعام الجامعي 2020 – 2021.

يأتي ذلك في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء الاختبارات.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيس لجنة متابعة الاختبارات، أن اللجنة تتولى متابعة تنفيذ اختبارات القدرات داخل الكليات الثلاث طبقاً للخطة الموضوعة لها، ورصد المعوقات التي قد تطرأ خلال الاختبارات ووضع حلول الملائمة لها.