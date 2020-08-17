رئيس جامعة أسيوط ينضم للجنة تحويل طلاب كليات الصيدلة وطب الأسنان للبشري

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اختياره ضمن اللجنة المشكلة من قبل الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والمكلفة لدراسة مدى إمكانية تحويل خريجي كليات القطاع الصحي (الصيدلة – طب الأسنان) إلى كليات الطب بالجامعات المصرية ووضع الإجراءات والآليات والمقترحات المناسبة لهذا الشأن، ومدى إمكانية تطبيق هذا النظام هذا العام الجامعي.

يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء لجنة متخصصة فى هذا الشأن.

وأعرب الدكتور طارق الجمال عن تثمينه لهذا التوجه والذى يسعى إلى توفير مسار بديل من شأنه اختيار العناصر الأكثر تميزا مما أنجزت تفوقاً فى بداية التحاقها بالدراسة سواء بكلية الصيدلة أو طب الأسنان مما يبشر بقدرتهم على تحقيق مستقبل واعد خلال عملهم كأطباء وتحقيق الهدف المرجو من القرار وهو الارتقاء بالمنظومة الطبية فى مصر وتحسين مستوى أدائها وتوفير ما يلزمها من كوادر طبية على مستوى من الكفاءة والمهارة القادرة على تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وتضم فى عضويتها إضافة إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط كلاً من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن اللجنة تعكف حالياً على إعداد الآليات المنظمة لتحويل طلاب كليات الصيدلة وطب الأسنان إلى كلية الطب على أن يبدأ ذلك من السنة الأولى بالنظام الحديث فى كليات الطب وفى حدود ما تستوعبه الكليات ، فيما أكد الدكتور طارق الجمال ان الإجراءات والآليات المنظمة لعملية التحويل لم تستقر عليها اللجنة بعد ، وفور الوصول إلى أسس واضحة لهذا الشأن فسوف يتم الإعلان عنها بعد مناقشتها مع المتخصصين، واللجنة ترحب بأيه مقترحات حتى يكون التطبيق واضحاً وبطريقة مثلى.