تخصيص 90 كمبيوتر لمكاتب التنسيق في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تخصيص مقرين منفصلين كمكاتب تنسيق إلكتروني للثانوية العامة بالجامعة، منذ انطلاق المرحلة الأولى من الثانوية العامة أحدهما بحرم الجامعة بالوليدية والآخر بالمدينة الجامعية وذلك بطاقة إجمالية تبلغ 90 جهاز كمبيوتر، حيث يمتد العمل طوال أيام التنسيق من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وفي سياق متصل وجه رئيس جامعة أسيوط، بضرورة تواجد المختصين بمعامل الحاسب الآلي، لضمان الالتزام بكل الضوابط والإجراءات الوقائية التي وضعتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها حتى الانتهاء من عملية تسجيل كل الرغبات على نحو سليم ومكتمل وذلك على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي http://tansik.egypt.gov/ application .