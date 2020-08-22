مصدر قضائي يكشف تفاصيل إخلاء سبيل موظف قتل عشيق زوجته

كشفت مصادر قضائية وأمنية عن سبب قرار رئيس محكمة جنح مستأنف حلوان برفض طلب النيابة العامة الخاص بالاستئناف على قرار محكمة جنح بشأن إخلاء سبيل موظف متهم بقتل عامل ضُبط متلبسًا في واقعة زنا مع زوجته.

وأوضحت المصادر أن القاضي استند إلى المادة 237 من قانون العقوبات والتي تنص على من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس، وبناءً على هذه المادة أمر قاضي محكمة جنح مستأنف حلوان بإخلاء سبيل موظف في واقعة اتهامه بقتل شاب بعدما ضبط الأول الأخير في أحضان زوجته بغرفة النوم.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود العيان وتحريات المباحث، وأصدرت المحكمة قراراً بكفالة الزوج قيمتها 10 آلاف جنيه، كما قررت حبس الزوجة بتهمة الزنا 15 يومًا على ذمة القضية، وهي قضية ثانية بناء على توجيه الاتهامات من قبَل الزوج لها أثناء سير التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بمقتل عامل على يد موظف داخل منزل الأخير، ودلت التحريات أن المتهم ضبط الضحية في وضع مخل بالآداب مع زوجته، وألقي القبض على الزوجة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.