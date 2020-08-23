إزالة 12 تعديا على الأراضي في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي من إزالة 12 تعديا على الأراضي الزراعية ومنافع الري.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية برئاسة اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة "5 قرارات تعد على الأراضي الزراعية، و7 قرارات تعد على منافع الري" بإجمالي 3 قراريط، و6 أسهم، 790 مترا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.